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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 18:00
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И вы попробуйте: социальная поддержка в Интернете помогла сбросить вес

Главное - не быть одному
В ходе недавнего исследования ученые выяснили, что онлайн-интервенции с социальной поддержкой могут помочь взрослым людям среднего возраста с ожирением сбросить вес и удержать его. В исследовании, проведенном научным сотрудником Университета Миссури Мансу Ю, были проанализированы 20 лет исследований различных онлайн-интервенций по борьбе с ожирением. Результаты показали, что мероприятия, включающие социальную поддержку со стороны других участников или профессиональных медицинских тренеров, были столь же эффективны, как и очные мероприятия по снижению веса.

Ю объясняет успех мероприятий, основанных на социальной поддержке, тем, что они дают людям чувство общности и ответственности. Когда у людей есть другие люди, которые проходят через аналогичные трудности, это помогает им оставаться мотивированными и следовать своим целям по снижению веса. Кроме того, профессиональные медицинские тренеры могут дать индивидуальный совет и оказать поддержку, что может быть неоценимо для тех, кто пытается похудеть самостоятельно.

Результаты этого исследования имеют важное значение для разработки онлайн-программ по снижению веса. Если включить в них функции социальной поддержки, такие как онлайн-чаты или доступ к профессиональным тренерам, то эти программы станут более эффективными, помогая людям достигать и поддерживать свои цели по снижению веса.

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