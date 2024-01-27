И вы попробуйте: социальная поддержка в Интернете помогла сбросить вес

Ю объясняет успех мероприятий, основанных на социальной поддержке, тем, что они дают людям чувство общности и ответственности. Когда у людей есть другие люди, которые проходят через аналогичные трудности, это помогает им оставаться мотивированными и следовать своим целям по снижению веса. Кроме того, профессиональные медицинские тренеры могут дать индивидуальный совет и оказать поддержку, что может быть неоценимо для тех, кто пытается похудеть самостоятельно.

Результаты этого исследования имеют важное значение для разработки онлайн-программ по снижению веса. Если включить в них функции социальной поддержки, такие как онлайн-чаты или доступ к профессиональным тренерам, то эти программы станут более эффективными, помогая людям достигать и поддерживать свои цели по снижению веса.

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