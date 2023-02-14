Идея для подарка возлюбленной: Samsung научила свои часы автоматически отслеживать менструальный цикл

Опция работает благодаря датчику температуры Samsung и технологии фертильности Natural Cycles. Следить за циклом можно в приложении Samsung Health. Функция отслеживания цикла уже одобрена Министерством безопасности пищевых продуктов и лекарств (MFDS) Республики Корея.

Опция будет доступна для пользователей Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro в 32 странах. Samsung заявила, что развернёт её во втором квартале 2023 года.