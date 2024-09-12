ИИ-чатботам нашли применение в генетическом тестировании на риск развития рака

Традиционно генетическое тестирование предполагает две встречи с генетическим консультантом — одну для предварительного консультирования и вторую для обсуждения результатов. Однако в ходе испытания BRIDGE была изучена альтернатива — использование чатбота для упрощения этого процесса. Более 3000 участников из штатов Юта и Нью-Йорк были разделены на две группы: одна придерживалась стандартной модели, а другая взаимодействовала с чатботом через портал MyChart.

Чатбот предоставлял важную информацию о генетическом тестировании и отвечал на вопросы пациентов. Результаты исследования оказались сопоставимыми между двумя группами, что свидетельствует о том, что чатботы могут эффективно поддерживать пациентов в принятии взвешенного решения о генетическом тестировании.

Этот подход может решить проблему растущего спроса на генетическое тестирование, пишут ученые.

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