ИИ-модель точно определила послеродовое ПТСР у матерей. Да, у них оно бывает

Травматические роды могут спровоцировать посттравматическое стрессовое расстройство у примерно 8 миллионов женщин по всему миру ежегодно. Традиционно диагностика основывается на длительном обследовании у врача, которое доступно не всем. Новая модель искусственного интеллекта, обученная на данных женщин, переживших роды с осложнениями и без них, может предложить более быстрый и доступный инструмент для скрининга.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, изучался потенциал больших языковых моделей (LLM), подобных ChatGPT, для анализа письменных рассказов женщин после родов. Исследователи обнаружили, что конкретная модель OpenAI отлично справляется с выявлением потенциального CB-PTSD. Эта модель преобразует нарративы в числовой формат, который затем анализируется алгоритмом машинного обучения.

«Разработанная нами модель может потенциально улучшить доступность скрининга и диагностики CB-PTSD, органично вписавшись в рутинные акушерские процедуры», — говорит Шэрон Декел, директор Программы исследований послеродовых травматических стрессовых расстройств MGH и старший автор исследования.

Обладая чувствительностью 85% и специфичностью 75%, модель эффективно выделяет потенциальные случаи для дальнейшего обследования. Такое раннее выявление позволяет оперативно вмешаться, что крайне важно для предотвращения прогрессирования расстройства и потенциального воздействия на мать и ребенка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.