ИИ начал искать устойчивые к антибиотикам «супербактерии»

Исследователи разработали ИИ-систему под названием «EUCAST-GPT-expert», которая соответствует строгим рекомендациям Европейского комитета по антимикробной устойчивости (EUCAST). Эта система была протестирована на сотнях бактериальных изолятов, продемонстрировав способность выявлять устойчивость к жизненно важным антибиотикам.

Хотя система ИИ показала многообещающие результаты в идентификации определенных устойчивых штаммов, она имела и недостатки. Иногда она неверно определяла неустойчивые бактерии как устойчивые. Хотя человеческие эксперты оказались более точными в определении устойчивости, скорость и стандартизированный подход ИИ могут значительно улучшить процесс диагностики.

Эгли подчеркнула необходимость дальнейших испытаний и усовершенствований ИИ-инструмента, прежде чем его можно будет применять в клинических условиях.

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