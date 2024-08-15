Опубликовано 15 августа 2024, 12:00
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ИИ научили анализировать язык человека и диагностировать болезни «на месте»Быстро и эффективно
Исследование показало, что компьютерный алгоритм достиг поразительной точности в 98% при диагностике различных заболеваний, анализируя цвет языка. Система визуализации, разработанная исследователями из MTU и UniSA, продемонстрировала потенциал для диагностики таких заболеваний, как диабет, инсульт, анемия, астма, проблемы с печенью и желчным пузырем, COVID-19, а также ряд сосудистых и желудочно-кишечных расстройств.
Система, использующая искусственный интеллект (ИИ), была обучена на 5260 изображениях языка и проверена на 60 изображениях, полученных от пациентов с различными заболеваниями. Почти во всех случаях модель искусственного интеллекта точно соотнесла цвет языка с конкретными заболеваниями.
Исследование, подробно описанное в недавней статье, опубликованной в журнале Technologies, рассказывает о том, как система использует камеры высокого разрешения, расположенные в 20 сантиметрах от пациента, для захвата цвета языка в режиме реального времени.
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