ИИ научили анализировать язык человека и диагностировать болезни «на месте»

Система, использующая искусственный интеллект (ИИ), была обучена на 5260 изображениях языка и проверена на 60 изображениях, полученных от пациентов с различными заболеваниями. Почти во всех случаях модель искусственного интеллекта точно соотнесла цвет языка с конкретными заболеваниями.

Исследование, подробно описанное в недавней статье, опубликованной в журнале Technologies, рассказывает о том, как система использует камеры высокого разрешения, расположенные в 20 сантиметрах от пациента, для захвата цвета языка в режиме реального времени.

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