ИИ научили предсказывать внутреннюю работу клеток

Проанализировав данные более чем 1,3 миллиона клеток, модель может определить паттерны экспрессии генов даже в тех типах клеток, с которыми она раньше не сталкивалась. Этот прорыв может изменить наше понимание таких заболеваний, как рак и генетические нарушения.

ИИ смог предсказать последствия мутаций в детской лейкемии, показав, как конкретные изменения генов нарушают поведение клеток. Точность системы была подтверждена результатами экспериментов, что делает ее перспективным инструментом для изучения неизученных областей генома, особенно тех, которые связаны с раком, отмечают учёные.

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