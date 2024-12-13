ИИ ошибочно «научился» по рентгену колена понимать, пьет ли кто-то пиво

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, предупреждает, что ИИ иногда может полагаться на мешающие переменные, такие как различия в рентгеновском оборудовании, что приводит к ложным выводам. Даже когда эти предубеждения были устранены, модели адаптировались, находя новые скрытые закономерности.

Эксперты подчеркивают, что, хотя ИИ имеет большой потенциал в здравоохранении, его следует использовать с осторожностью. Модель может видеть вещи не так, как человек, говорит доктор Питер Шиллинг, старший автор исследования.