ИИ от Google «решит проблему всех болезней» и начнёт с испытаний на людях

Isomorphic Labs была основана на базе успеха Google DeepMind, которая разработала ИИ AlphaFold. Этот ИИ умеет точно предсказывать форму белков в организме человека — важнейший шаг в создании новых лекарств. Обычно разработка одного лекарства занимает 10−15 лет и стоит миллиарды долларов. Isomorphic Labs обещает ускорить процесс с помощью AlphaFold 3, который помогает «проектировать» лекарства в цифровом виде ещё до начала лабораторных исследований.

Компания уже заключила крупные сделки с фармгигантами Novartis и Eli Lilly и привлекла $ 600 миллионов на развитие собственных препаратов.

Однако успехи вызывают вопросы. Смогут ли такие лекарства быть доступными по цене? Кто будет нести ответственность, если ИИ ошибётся? И можно ли доверять алгоритмам, чья логика часто остаётся «чёрным ящиком»? Все эти вопросы, пока что, остаются открытыми.

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