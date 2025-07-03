ИИ помог создать новый препарат для борьбы с раком простаты

Этот фермент способствует развитию рака простаты и устойчивости к существующим лекарствам. Ранее команда Ли обнаружила, что вещество биоанин, А эффективно подавляет этот фермент, но из-за плохого всасывания в организме его трудно применять в медицине.

В новой работе исследователи с помощью искусственного интеллекта изучили структуру фермента и создали улучшенный препарат HEAL-116. Он лучше связывается с ферментом и хорошо усваивается организмом благодаря специальным химическим изменениям.

Испытания показали, что HEAL-116 эффективно тормозит активность фермента и замедляет рост раковых клеток как сам по себе, так и в сочетании с другими лекарствами. При этом препарат не оказывает вредного влияния на другие процессы в организме.

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