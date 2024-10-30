ИИ поможет понять, как продлить жизнь мух и людей

В ходе исследования аминокислота треонин была определена как перспективный метаболит, способный продлить жизнь при определённых условиях. Треонин ранее показал защитные свойства против диабета у мышей, а также важен для производства коллагена и эластина, свертывания крови и жирового обмена.

Команда подтвердила свои выводы, сопоставив данные из британского биобанка с данными метаболомики 160 штаммов мух. Треонин оказался связан с более здоровой и долгой жизнью у некоторых генетических и диетических групп. Интересно, что другой метаболит, оратат, показал негативное влияние на продолжительность жизни.

Этот метод может перевернуть исследования старения, позволяя сосредоточиться на метаболитах, значимых как для мух, так и для людей

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