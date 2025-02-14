ИИ поможет создавать уникальное для каждого человека лекарства от рака

В ходе исследования было выявлено около 800 генетических изменений, связанных с выживаемостью, и выделено 95 ключевых генов, влияющих на такие виды рака, как рак груди, яичников и кожи. Примечательно, что мутации в таких генах, как KRAS и NF1, влияли на то, как пациенты реагировали на различные методы лечения.

Чтобы улучшить процесс принятия решений о лечении, ученые разработали инструмент на основе искусственного интеллекта для прогнозирования реакции пациентов с раком легких на иммунотерапию.

Эта модель машинного обучения помогает врачам выбирать наиболее эффективные методы лечения, избегая ненужных или неэффективных вариантов.

Несмотря на необходимость проведения дополнительных клинических испытаний, исследователи полагают, что знания, полученные с помощью ИИ, могут изменить лечение рака, сделав его более «персонализированным» и «эффективным» для каждого пациента.

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