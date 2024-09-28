Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 сентября 2024, 12:45
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ИИ предсказал риск развития рака груди по «зомби-клеткам»

Технология искусственного интеллекта улучшает прогнозирование
Исследование Копенгагенского университета показывает, что искусственный интеллект (ИИ) может значительно улучшить лечение рака молочной железы за счет более точного прогнозирования риска развития путем обнаружения поврежденных клеток, известных как «зомби-клетки».
ИИ предсказал риск развития рака груди по «зомби-клеткам»
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Digital Health, показывает, что ИИ-технология превосходит существующие клинические показатели для оценки риска развития рака молочной железы. Используя алгоритмы глубокого обучения, исследователи проанализировали биопсии тканей молочной железы для выявления сенильных клеток — метаболически активных, но не делящихся клеток, которые могут привести к развитию опухоли.

Работа показала, что ИИ может предсказать риск развития рака молочной железы с коэффициентом 4,70. Этот инновационный подход обещает улучшить стратификацию риска, позволяя медицинским работникам более тщательно следить за пациентами с высоким риском и сократить количество ненужных процедур для людей с низким риском, считают ученые.

До клинического внедрения еще много лет.

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