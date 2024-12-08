ИИ превзошел людей теперь и в оценке качества выращенных в лаборатории органов

Органоиды — небольшие модели тканей, выращенные из стволовых клеток, — имеют огромное значение для изучения заболеваний и потенциальной трансплантации. Однако оценка их развития была медленной и непоследовательной.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, было посвящено гипоталамо-гипофизарным органоидам, которые производят АКТГ — гормон, необходимый для регуляции стресса и метаболизма. Исследователи установили, что высокая экспрессия белка RAX на ранних стадиях часто приводит к лучшей выработке АКТГ в дальнейшем.

Команда обучила модели ИИ на 1 500 изображениях органоидов. Объединив модели EfficientNetV2-S и Vision Transformer, ИИ достиг точности 70%, превзойдя опытных исследователей, которым удалось достичь менее 60%.

ИИ также успешно классифицировал негенетически модифицированные органоиды, определив те, которые, скорее всего, дадут высококачественные результаты.