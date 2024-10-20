ИИ расшифровал «послание микробов» для проверки безопасности молока

Опубликовано 20 октября 2024, 12:451 мин.
ИИ расшифровал «послание микробов» для проверки безопасности молокаДекодирует
Исследователи разработали новый подход к тестированию безопасности молока, который сочетает генетическое секвенирование и искусственный интеллект. Анализируя микробиальный состав образцов молока, ИИ может обнаруживать аномалии, такие как загрязнение или несанкционированные добавки, «расшифровывая послание микробов».
Исследование, опубликованное в mSystems, демонстрирует эффективность использования дробового метагеномики и ИИ для идентификации молока, обработанного антибиотиками, в образцах молока из резервуаров.
Анализируя микробиальные данные, ИИ может идентифицировать характеристики, указывающие на пастеризацию до, после пастеризации или обработку антибиотиками.
Выводы исследования имеют более широкие последствия для пищевой промышленности, поскольку его можно применять к различным пищевым продуктам, помимо молока.
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