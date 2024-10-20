ИИ расшифровал «послание микробов» для проверки безопасности молока

Исследование, опубликованное в mSystems, демонстрирует эффективность использования дробового метагеномики и ИИ для идентификации молока, обработанного антибиотиками, в образцах молока из резервуаров.

Анализируя микробиальные данные, ИИ может идентифицировать характеристики, указывающие на пастеризацию до, после пастеризации или обработку антибиотиками.

Выводы исследования имеют более широкие последствия для пищевой промышленности, поскольку его можно применять к различным пищевым продуктам, помимо молока.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.