ИИ рвет шаблоны: создана модель, предсказывающая исходы рака разных типов

Изучив характер экспрессии генов эпигенетических факторов в опухолях, исследователи смогли разделить их на отдельные группы, что позволило превзойти традиционные показатели, такие как степень и стадия рака, в прогнозировании исхода заболевания.

Исследование не только дает надежный инструмент прогнозирования исхода заболевания, но и открывает путь к созданию целевых терапий, направленных на регулирование эпигенетических факторов в лечении рака. Эти факторы, такие как ацетилтрансферазы гистонов и ремоделирующие хроматин механизмы SWI/SNF, обладают огромным потенциалом для позитивного влияния на терапию рака.

Ведущий исследователь Хилари Коллер подчеркивает, что понимание влияния эпигенетических закономерностей на прогрессирование рака имеет решающее значение для понимания того, почему пациенты по-разному реагируют на лечение и демонстрируют различные результаты.

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