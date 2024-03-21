ИИ улучшил производство антител: можно создать уникальную защиту

На протяжении десятилетий ученые использовали животных для производства антител — медленный и непредсказуемый процесс. Теперь исследователи из Вашингтонского университета адаптировали мощный инструмент искусственного интеллекта для проектирования антител, что может произвести революцию в медицинских исследованиях и разработке лекарств.

Антитела — это природная система защиты, белки, которые связываются с определенными молекулами, такими как вирусы или токсины. Эта способность связываться делает их идеальным средством для лечения и исследования. Однако для их получения традиционно требуется вводить животному целевой белок, надеясь, что в результате образуется нужное антитело. Этот метод требует много времени, стоит дорого и не всегда срабатывает. Новый подход использует последние достижения в области предсказания белков с помощью искусственного интеллекта. Исследователи обучили модель на существующих структурах антител, что позволило ей предсказывать формы белков на основе аминокислотных последовательностей. Очень важно, что они адаптировали эту модель для разработки антител, которые связываются с конкретными мишенями.

Вместо случайного подхода иммунных систем животных, ИИ систематически создает антитела с желаемыми свойствами связывания. Исследователи протестировали программу на белках вируса гриппа и токсинах, успешно создав функциональные антитела. Хотя сила связывания варьировалась, основная концепция оказалась успешной.

Несмотря на то что оптимизация прочности связывания остается сложной задачей, это значительный скачок вперед.

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