ИИ ускорил поиск лекарств от болезни Паркинсона в 10 раз

Болезнь Паркинсона, изнурительное нейродегенеративное заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру, не имеет лекарства. Поиск методов лечения затрудняется медленным и дорогостоящим процессом проверки огромных библиотек химических веществ на предмет выявления тех, которые блокируют сцепление белка под названием альфа-синуклеин, являющегося отличительной чертой болезни.

ИИ-подход кембриджской команды использует машинное обучение для быстрого анализа огромных химических библиотек и выявления перспективных соединений. Этот метод позволил выявить пять высокоэффективных кандидатов для дальнейшего изучения.

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