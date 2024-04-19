ИИ ускорил поиск лекарств от болезни Паркинсона в 10 раз

Опубликовано 19 апреля 2024, 03:00
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ИИ ускорил поиск лекарств от болезни Паркинсона в 10 разНовое исследование
Исследователи из Кембриджского университета совершили значительный прорыв в борьбе с болезнью Паркинсона. Используя искусственный интеллект (ИИ), они разработали метод, позволяющий выявлять потенциальных кандидатов на лекарства в десять раз быстрее и в тысячу раз дешевле, чем традиционные методы.
Болезнь Паркинсона, изнурительное нейродегенеративное заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру, не имеет лекарства. Поиск методов лечения затрудняется медленным и дорогостоящим процессом проверки огромных библиотек химических веществ на предмет выявления тех, которые блокируют сцепление белка под названием альфа-синуклеин, являющегося отличительной чертой болезни.
ИИ-подход кембриджской команды использует машинное обучение для быстрого анализа огромных химических библиотек и выявления перспективных соединений. Этот метод позволил выявить пять высокоэффективных кандидатов для дальнейшего изучения.
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Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный