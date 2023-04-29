Их не обмануть: как врачи разгадали симуляцию болезни женщины

По мере того, как врачи углублялись, они находили все больше странностей, включая ее неспособность подтвердить свою личность и отсутствие семьи или друзей, которые могли бы подтвердить ее диагноз. Дальнейшее расследование показало, что у нее было «фактическое расстройство», характеризующееся фальсификацией болезни и обманом относительно симптомов. Часто это расстройство мотивируется желанием пациента привлечь к себе внимание или усилить переживания, связанные с ролью больного.

Фактическое расстройство - редкое заболевание, но его диагностика может быть затруднена. В истории болезни этой женщины, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, описано тщательное расследование, которое привело к постановке диагноза.

Мотивы обмана женщины неизвестны, но врачи надеются, что публикация этого случая поможет повысить осведомленность об этом состоянии, что приведет к более ранней диагностике и соответствующему лечению.

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