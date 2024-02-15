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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 06:45
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Илон Маск призвал к обязательному умственному тестированию президентов США

Из-за “ядерного чемоданчика”
В своем очередном провокационном твите техномагнат Илон Маск предложил ввести обязательное когнитивное тестирование для президентов США. Генеральный директор SpaceX и Tesla утверждает, что такой тест должен быть обязательным требованием для всех, кто имеет «ядерный чемоданчик». Его слова приводит Лента.ру.

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для того, кто контролирует ядерный чемоданчик», — написал Маск.

Предложение Маска последовало за недавним заявлением Ронни Джексона, бывшего врача Белого дома при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе. В начале февраля Джексон призвал президента Джо Байдена пройти ряд когнитивных тестов, если он намерен добиваться переизбрания в 2024 году.

Твит Маска вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Некоторые высоко оценили идею, утверждая, что она даст столь необходимую гарантию психического здоровья высшего руководителя страны. Другие раскритиковали предложение как дискриминационное и «обидное» для людей с когнитивными нарушениями.

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Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Илон Маск
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#Мозг