Имитирующий белок наноматериал предложили использовать в лечении Альцгеймера

Эти заболевания объединяет то, что окислительный стресс повреждает клетки мозга. Nrf2, белок, который действует как клеточный переключатель для антиоксидантных генов, был определен в качестве потенциальной терапевтической мишени. Однако эффективно активировать Nrf2 в мозге оказалось непросто.

Появился белковоподобный полимер (PLP). Этот новый наноматериал специально создан для связывания с такими белками, как Nrf2. PLP нарушает взаимодействие между Nrf2 и другим белком, Keap1, освобождая Nrf2 для борьбы с окислительным стрессом.

Первые испытания в культивируемых клетках мозга показали замечательные результаты. PLP эффективно связывается с Keap1, позволяя Nrf2 накапливаться в клеточных ядрах и усиливать свою антиоксидантную активность, не вызывая при этом нежелательных побочных эффектов.

Хотя эти результаты обнадеживают, необходимы дальнейшие исследования. Сейчас команда проверяет эффективность PLP на животных моделях нейродегенеративных заболеваний.

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