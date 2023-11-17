Имплантаты прежними уже не будут: создано прорывное антимикробное покрытие

Сочетая металлоорганические каркасы - трехмерные кристаллические материалы, состоящие из металлов и линкеров, - ученые разработали тонкопленочную мембрану, выделяющую оксид азота - мощный антимикробный агент. Оксид азота не только убивает бактерии и грибки при контакте с ними, но и сохраняет свою эффективность в течение длительного времени.

Эта технология предлагает нелекарственное решение для предотвращения инфекций при распространенных хирургических операциях, таких как замена тазобедренного сустава, где риск инфицирования составляет около 1%. В отличие от традиционных серебряных покрытий, чреватых проблемами вымывания, новый материал представляет собой перспективную и эффективную альтернативу. Исследователи планируют распространить его применение на различные имплантируемые устройства, представляя себе будущее, в котором медицинские имплантаты будут оставаться свободными от инфекций, что снизит необходимость в дополнительных операциях.

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