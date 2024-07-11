Имплантируемое LED-устройство будет лечить глубокие раковые опухоли

В отличие от традиционной светотерапии, которая ограничивается поверхностными раковыми образованиями, это устройство использует специальный свет с противораковыми свойствами, для проникновения в более глубокие ткани. Свет, поглощаясь красителем, превращается в энергию, делая кислород раковых клеток токсичным и вызывая гибель клеток. Этот процесс не только убивает раковые клетки, но и активирует иммунную систему для борьбы с раком.

Небольшое устройство можно вводить непосредственно в опухоль и дистанционно активировать. В будущем планируется проверить его эффективность на мышах и выяснить, сможет ли иммунная реакция воздействовать на другие опухоли в других частях тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.