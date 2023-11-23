Индейка - ключ к борьбе с воспалением кишечника, говорится в новом исследовании

Исследование, проведенное на мышах, было направлено на привлечение в толстую кишку Т-регуляторных клеток, подавляющих воспаление, путем увеличения экспрессии рецептора GPR15. Когда мышей кормили дополнительным количеством триптофана, количество Т-регуляторных клеток в тканях толстой кишки удваивалось, а симптомы колита значительно уменьшались.

Полученные результаты открывают возможность неинвазивного и диетического подхода к длительному лечению колита. Хотя результаты исследования свидетельствуют о профилактическом эффекте, ученые предупреждают, что триптофан может оказаться неэффективным в период активного обострения заболевания.

В настоящее время группа исследователей планирует провести клинические испытания для подтверждения полученных результатов на людях.

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