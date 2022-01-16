Индийский пенсионер вакцинировался 12 раз, чтобы избавиться от болей в суставах

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Индийский пенсионер вакцинировался 12 раз, чтобы избавиться от болей в суставахОн делал это нелегально
Пенсионер из Индии незаконно сделал 12 прививок от COVID-19 менее чем за год, прежде чем его поймала полиция. Так 84-летний Брахамдев Мандал (Brahamdev Mandal) пытался избавиться от болей в суставах.
Он поставил дюжину вакцин всего за 11 месяцев, а две прививки были сделаны и вовсе с разницей в полчаса в один и тот же день. Мужчина заявил, что уколы избавили его от болей в суставах, которые он испытывал на протяжении восьми лет.
Чтобы ставить прививки, пенсионер пользовался фальшивыми удостоверениями личности и лгал представителям здравоохранения. Теперь мужчину будут судить. Он понесёт уголовную ответственность, но приговор могут смягчить в силу его преклонного возраста.
Безусловно, 12 вакцин — это не только уголовно наказуемо, но и может быть вредно для здоровья. Последствия для организма Мандала только предстоит выяснить.
Источник: Dailymail