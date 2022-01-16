Индийский пенсионер вакцинировался 12 раз, чтобы избавиться от болей в суставах

Он поставил дюжину вакцин всего за 11 месяцев, а две прививки были сделаны и вовсе с разницей в полчаса в один и тот же день. Мужчина заявил, что уколы избавили его от болей в суставах, которые он испытывал на протяжении восьми лет.

Чтобы ставить прививки, пенсионер пользовался фальшивыми удостоверениями личности и лгал представителям здравоохранения. Теперь мужчину будут судить. Он понесёт уголовную ответственность, но приговор могут смягчить в силу его преклонного возраста.

Безусловно, 12 вакцин — это не только уголовно наказуемо, но и может быть вредно для здоровья. Последствия для организма Мандала только предстоит выяснить.