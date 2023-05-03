Иногда спите днём? Проверьте, правильно ли вы это делаете

После плотного обеда у вас может возникнуть желание немного поспать. И если ваш образ жизни этого не позволяет, то постарайтесь добавить в свой обед здоровые и повышающие уровень энергии продукты: овощи, фрукты.

Лучший способ оставаться энергичным и бодрым в течение всего дня - высыпаться ночью. Но если по какой-то причине это невозможно, то улучшить ситуацию может короткий сон продолжительностью менее 30 минут.

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