Инсульт и болезни сердца оказались способны привести к слепоте

Если у вас эти заболевания, не забывайте заботиться о зрении

В исследовании, опубликованном в издании Retina, впервые была обнаружена связь между возрастной дегенерацией жёлтого пятна (из-за которой люди чаще всего теряют зрение) и инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проводилось исследование специалистами из Нью-Йоркского глазного и ушного госпиталя на горе Синай.