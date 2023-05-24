Интенсивность боли научились понимать по мозговым волнам

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско вживили электроды в мозг четырех человек, страдающих от хронической боли. В течение трех-шести месяцев пациенты ежедневно проводили многочисленные опросы об уровне боли, во время которых их мозговая активность регистрировалась электродами в течение 30 секунд после каждого опроса.

Анализируя сигналы мозга, исследователи выявили уникальные биомаркеры, характерные для каждого человека, подобно отпечаткам пальцев. Используя машинное обучение, они успешно предсказали степень боли на основе активности мозга.

Это открытие открывает путь к неинвазивному отслеживанию этих сигналов и потенциальному применению в диагностике и персонализированном лечении хронической боли.

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