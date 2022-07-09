Инвалиды в США могут столкнуться с опиоидной зависимостью и передозировкой

Исследователи проанализировали рецепты на опиоиды из частных страховых заявлений более 22 000 пациентов с церебральным параличом и более 930 000 пациентов без этих заболеваний. Они обнаружили, что пероральные эквиваленты морфина, получаемые из таких препаратов, как оксикодон, кодеин и морфин, выписывались пациентам с церебральным параличом и spina bifida в пять раз чаще, чем пациентам без этих заболеваний. Согласно результатам, опубликованным в журнале Heliyon, более высокие показатели выписывания лекарств были характерны для людей с отсутствием боли, изолированной и хронической болью.

"Наши результаты вызывают серьезную озабоченность, учитывая известные связи между постоянным употреблением опиоидов и психиатрическими заболеваниями, а также смертностью от передозировки", - сказал Марк Петерсон магистр медицинских наук, ведущий автор работы и доцент кафедры физической медицины и реабилитации Медицинской школы Мичиганского университета.

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