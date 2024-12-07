Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 декабря 2024, 14:15
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Инженеры создали иммунные клетки на «замену» вашим

Они могут изменить трансплантацию и лечению аутоиммунных заболеваний
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали иммунные клетки, которые могут успокаивать воспаление без отключения всей иммунной системы. Такой подход может улучшить трансплантацию органов, лечение диабета первого типа и аутоиммунных заболеваний.
Инженеры создали иммунные клетки на «замену» вашим
© National Cancer Institute

В центре исследования — Т-клетки, модифицированные таким образом, чтобы выступать в роли «иммунных судей». Эти клетки могут находить участки чрезмерно активной иммунной реакции и выделять противовоспалительные молекулы для восстановления баланса. В отличие от широких иммунодепрессантов, которые повышают риск инфекций и рака, эти сконструированные клетки нацелены на конкретные ткани.

В ходе экспериментов команда создала клетки-референты, предназначенные для защиты клеток поджелудочной железы. При тестировании на мышах с пересаженными человеческими клетками созданные клетки защищали трансплантаты от иммунных атак.

Технология также может улучшить терапию рака, сделав лечение более точным за счет того, что оно будет направлено только на опухоли. говорит Венделл Лим, один из руководителей исследования.

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