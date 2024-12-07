Инженеры создали иммунные клетки на «замену» вашим

В центре исследования — Т-клетки, модифицированные таким образом, чтобы выступать в роли «иммунных судей». Эти клетки могут находить участки чрезмерно активной иммунной реакции и выделять противовоспалительные молекулы для восстановления баланса. В отличие от широких иммунодепрессантов, которые повышают риск инфекций и рака, эти сконструированные клетки нацелены на конкретные ткани.

В ходе экспериментов команда создала клетки-референты, предназначенные для защиты клеток поджелудочной железы. При тестировании на мышах с пересаженными человеческими клетками созданные клетки защищали трансплантаты от иммунных атак.

Технология также может улучшить терапию рака, сделав лечение более точным за счет того, что оно будет направлено только на опухоли. говорит Венделл Лим, один из руководителей исследования.

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