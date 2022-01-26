Искусственный интеллект будет выявлять риск сердечного приступа по снимкам глаз

Как сообщается в статье, команда британских учёных из Университета Лидса вместе с коллегами создала систему искусственного интеллекта, которая поможет врачам-офтальмологам определять вероятность сердечного приступа у пациента. Это будет возможно благодаря тому, что изменения в кровеносных сосудах глаза способны послужить индикаторами различных заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Machine Intelligence.

Искусственный интеллект будет анализировать снимки глаз (сетчатки) людей и определять, у кого из них с высокой степенью вероятности в течение года случится сердечный приступ. Как подчёркивают исследователи, точность анализа снимков ИИ составляет 70-80 процентов.