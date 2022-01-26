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Искусственный интеллект будет выявлять риск сердечного приступа по снимкам глаз

Об этом пишет портал Medical Xpress
Международная команда учёных разработала новую систему искусственного интеллекта, которая позволит обнаруживать, кто из пациентов имеет повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее - в материале.
Искусственный интеллект будет выявлять риск сердечного приступа по снимкам глаз

Как сообщается в статье, команда британских учёных из Университета Лидса вместе с коллегами создала систему искусственного интеллекта, которая поможет врачам-офтальмологам определять вероятность сердечного приступа у пациента. Это будет возможно благодаря тому, что изменения в кровеносных сосудах глаза способны послужить индикаторами различных заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Machine Intelligence.

Искусственный интеллект будет анализировать снимки глаз (сетчатки) людей и определять, у кого из них с высокой степенью вероятности в течение года случится сердечный приступ. Как подчёркивают исследователи, точность анализа снимков ИИ составляет 70-80 процентов.

Искусственный интеллект будет выявлять риск сердечного приступа по снимкам глаз

В процессе глубокого обучения ИИ провела анализ снимков сетчатки более 5 тысяч человек. Все данные для анализа были предоставлены британским биобанком.

Учёные считают, что новая разработка позволит отслеживать у людей ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Medical Xpress
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