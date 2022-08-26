Искусственный интеллект научили определять болезнь Паркинсона по дыханию

Этот инструмент способен определить наличие у человека болезни Паркинсона по дыханию, которое происходит во время сна. Нейронная сеть, обучением которой занимались аспирант Юдже Янг и постдок Юань Юань, также способна определять тяжесть болезни Паркинсона и отслеживать развитие болезни с течением времени.

Янг является первым автором новой статьи, описывающей эту работу и опубликованной в журнале Nature Medicine. На протяжении многих лет исследователи изучали возможность выявления болезни Паркинсона с помощью спинномозговой жидкости и нейровизуализации, но эти методы инвазивны, дорогостоящи и требуют доступа в специализированные медицинские центры, что делает их непригодными для частого тестирования, которое в противном случае могло бы обеспечить раннюю диагностику или непрерывное отслеживание прогрессирования болезни.

Исследователи MIT разработали устройство, внешне напоминающее домашний Wi-Fi роутер, но вместо того, чтобы предоставлять доступ в Интернет, устройство излучает радиосигналы, анализирует их отражение от окружающей среды и извлекает паттерны дыхания субъекта без какого-либо телесного контакта. Затем сигнал дыхания подается на нейронную сеть для оценки болезни Паркинсона в пассивной манере, и от пациента и ухаживающего за ним лица не требуется никаких усилий.

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