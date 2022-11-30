Искусственный интеллект научили предсказывать болезни сердца по рентгену

Эксперты из Массачусетской больницы общего профиля создали модель искусственного интеллекта, способную предсказать инсульт или инфаркт за 10 лет до его возникновения. Для этого искусственный интеллект анализирует рентген грудной клетки пациента.

Команда учёных обучила искусственный интеллект CXR-CVD Risk, используя для этого 150 тысяч результатов рентгена грудной клетки. Эти результаты принадлежали более чем 50 тысячам участников исследования, связанного со скринингом рака предстательной железы, лёгких, колоректального рака и яичников.