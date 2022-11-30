Искусственный интеллект научили предсказывать болезни сердца по рентгену

Искусственный интеллект научили предсказывать болезни сердца по рентгенуЭто может помочь в профилактике подобных заболеваний
В Великобритании от болезней сердца умирают очень многие. В частности, это 160 тысяч человек ежегодно. По этой причине важно вовремя выявлять людей, которые находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этом может помочь и искусственный интеллект.
Фото: UBC
Эксперты из Массачусетской больницы общего профиля создали модель искусственного интеллекта, способную предсказать инсульт или инфаркт за 10 лет до его возникновения. Для этого искусственный интеллект анализирует рентген грудной клетки пациента.
Команда учёных обучила искусственный интеллект CXR-CVD Risk, используя для этого 150 тысяч результатов рентгена грудной клетки. Эти результаты принадлежали более чем 50 тысячам участников исследования, связанного со скринингом рака предстательной железы, лёгких, колоректального рака и яичников.
Все результаты, полученные от искусственного интеллекта, специалисты проверили на информации от более 11 тысяч пациентов, средний возраст которых составлял 60 лет.
Выяснилось, что почти 10 % пациентов в течение 10 лет после рентгена грудной клетки перенесли инфаркт или инсульт. Успешно предсказать модель искусственного интеллекта смогла 65 % случаев.