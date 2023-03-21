Искусственный интеллект составил список из 10 продуктов для похудения

Искусственный интеллект составил список из 10 продуктов для похуденияИ сделал это не хуже, чем «эксперты»-диетологи
Если вы ещё не слышали про чат-боты типа ChatGPT, то настала пора ознакомиться с их возможностями. В их основе лежат нейросетевые языковые модели, которые могут в том числе генерировать тексты по запросу. Эти модели обучались на миллионах текстов из интернета. И, конечно, среди них были тексты по любимой многими теме — похудению.
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Мы попросили самого популярного бота ChatGPT создать список из десяти продуктов, подходящих для похудения. Для выполнения таких задач модель была обучена на огромном корпусе различных текстов. Во время этого процесса алгоритм должен был предсказывать, какое слово лучше всего будет «смотреться» после первых нескольких слов предложения, предъявленного вначале. Модель «училась» на своих же ошибках.
Теперь она умеет синтезировать правдоподобные тексты. По сути, ChatGPT лишь выдаёт переработанную математическим образом информацию. Полученный нами список из 10 продуктов для похудения — это выжимка из уже существующих текстов, которые «видела» модель в процессе обучения.
Вот таким он получился:
1. Белковые продукты.
Белки — это ключевые элементы в питании для похудения, так как они помогают удовлетворить аппетит, поддерживают мышечную массу и способствуют сжиганию жира. Источниками белка могут быть куриное мясо, рыба, яйца, тофу, бобовые и орехи.
2. Овощи с низким содержанием калорий.
Некоторые овощи, такие как листовые овощи, брокколи, цветная капуста и огурцы, содержат мало калорий, но много питательных веществ, которые помогают удовлетворить голод и поддерживать здоровье.
3. Фрукты.
Фрукты содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают удовлетворить аппетит, а также могут помочь снизить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Овсянка.
Овсянка содержит много растворимых волокон, которые удовлетворяют голод, а также помогают снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови.
5. Нежирные молочные продукты.
Молочные продукты содержат кальций, белок и другие питательные вещества, которые могут помочь в похудении, однако лучше выбирать нежирные варианты, такие как обезжиренное молоко, йогурты и сыры.
6. Жирные продукты с низким содержанием насыщенных жиров.
Хотя жиры содержат много калорий, некоторые жирные продукты, такие как оливковое масло, авокадо и орехи, могут помочь удовлетворить голод и снизить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Чай и кофе без добавок.
Чай и кофе без добавок содержат мало калорий, а также могут помочь улучшить настроение и увеличить уровень энергии.
8. Ягоды.
Ягоды содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, а также мало калорий и сахара. Некоторые из них, такие как голубика, малина и клюква, содержат также растворимые волокна, которые помогают удовлетворить аппетит.
9. Протеиновые батончики.
Протеиновые батончики могут быть хорошей заменой обычным сладким батончикам, так как содержат больше белка и меньше сахара, что помогает удовлетворить голод и снизить потребление калорий.
10. Чеснок.
Чеснок содержит алицин, который может помочь ускорить метаболизм и улучшить пищеварение, что в свою очередь поможет сжечь больше калорий.
В конце ChatGPT благоразумно добавил: «Важно понимать, что никакой продукт не является магическим решением для похудения, и правильное питание должно быть комплексным и сбалансированным, а также сочетаться с физической активностью и здоровым образом жизни».
На наш взгляд, результат получился более чем хорошим (почти не отличается от многочисленных советов диетологов). Однако всерьёз руководствоваться сгенерированными нейросетью текстами (да и вообще текстами из интернета) при принятии решений по своему здоровью не стоит. Если вы хотите сбросить вес и не навредить себе, лучше обратитесь к живому специалисту.