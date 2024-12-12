Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 декабря 2024, 09:45
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Использование антибиотиков в животноводстве назвали проблемой

Животных продолжили кормить антибиотиками
Использование антибиотиков в животноводстве вызывает все большую озабоченность из-за их роли в развитии устойчивости к противомикробным препаратам. Хотя антибиотики спасли миллионы жизней, их чрезмерное использование в сельском хозяйстве может привести к появлению бактерий, устойчивых к лечению, что представляет опасность как для животных, так и для людей.
Использование антибиотиков в животноводстве назвали проблемой
© Ferra

По оценкам исследователей, 70% антибиотиков во всем мире используется для лечения сельскохозяйственных животных, что гораздо больше, чем для людей.

Страны сильно различаются по использованию антибиотиков в животноводстве. Например, азиатские страны, такие как Таиланд, используют гораздо большее количество антибиотиков, чем европейские. Некоторые европейские страны, например Нидерланды, успешно сократили использование антибиотиков без ущерба для благополучия животных и продуктивности ферм. В период с 2004 по 2016 год Нидерланды сократили использование антибиотиков на свинофермах на 54%.

Эксперты считают, что глобальное использование антибиотиков в животноводстве можно сократить на две трети, если ввести более строгие правила, например, ограничить их применение 50 миллиграммами на килограмм произведенного мяса.

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Источник:ourworldindata
Автор:Максим Многословный
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