Использование антибиотиков в животноводстве назвали проблемой

По оценкам исследователей, 70% антибиотиков во всем мире используется для лечения сельскохозяйственных животных, что гораздо больше, чем для людей.

Страны сильно различаются по использованию антибиотиков в животноводстве. Например, азиатские страны, такие как Таиланд, используют гораздо большее количество антибиотиков, чем европейские. Некоторые европейские страны, например Нидерланды, успешно сократили использование антибиотиков без ущерба для благополучия животных и продуктивности ферм. В период с 2004 по 2016 год Нидерланды сократили использование антибиотиков на свинофермах на 54%.

Эксперты считают, что глобальное использование антибиотиков в животноводстве можно сократить на две трети, если ввести более строгие правила, например, ограничить их применение 50 миллиграммами на килограмм произведенного мяса.

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