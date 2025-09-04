Использование смартфона на унитазе повысило риск геморроя почти на 50%

В исследовании приняли участие 125 взрослых старше 45 лет, которые проходили плановую колоноскопию. Участники заполняли анкеты о привычках в туалете, диете и использовании смартфонов. Врачи проверяли наличие геморроя. Оказалось, что 66% использовали телефон на унитазе. Пользователи смартфонов проводили на туалете дольше пяти минут 37% времени, а не пользователи — только 7%. Чаще всего люди читали новости или сидели в соцсетях.

После учета других факторов ученые выяснили, что использование телефона связано с повышением риска геморроя на 46%. При этом «напряжение» при дефекации не оказалось ключевым фактором — важнее было именно длительное сидение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.