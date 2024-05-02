Испытан новый анализ крови для раннего выявления рака печени

Рак печени, часто диагностируемый на поздних стадиях, имеет высокий уровень смертности. Раннее выявление имеет решающее значение для успешного лечения, например, хирургического вмешательства или трансплантации печени. Так, для анализа образцов крови исследовательская группа использовала мощную технологию протеомики под названием SomaScan. Эта технология позволяет одновременно измерять тысячи белков, составляя подробный белковый профиль.

Исследователи проанализировали образцы крови, взятые в среднем за 12 лет до постановки диагноза рака печени. Сравнив эти образцы с контрольными, они выявили 56 белков, уровень которых значительно повышается у больных раком печени. Используя четыре из этих белков, исследователи построили прогностическую модель, которая превзошла традиционные факторы риска при определении риска развития рака печени в независимом наборе данных.

Результаты свидетельствуют о наличии белкового профиля, связанного с раком печени за несколько лет до постановки диагноза, — говорит соавтор исследования Сюэхун Чжан.

Несмотря на необходимость дальнейшей проверки, данное исследование имеет огромные перспективы.

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