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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 мая 2024, 18:25
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Испытан новый анализ крови для раннего выявления рака печени

Он показал хорошие результаты
Исследователи из Mass General Brigham и Beth Israel Deaconess Medical Center совершили прорыв в области ранней диагностики рака печени. Их исследование, опубликованное в журнале JNCI, предполагает, что анализ крови, основанный на белковых биомаркерах, может выявить риск развития рака печени на годы раньше традиционных методов.
Испытан новый анализ крови для раннего выявления рака печени
© Ferra

Рак печени, часто диагностируемый на поздних стадиях, имеет высокий уровень смертности. Раннее выявление имеет решающее значение для успешного лечения, например, хирургического вмешательства или трансплантации печени. Так, для анализа образцов крови исследовательская группа использовала мощную технологию протеомики под названием SomaScan. Эта технология позволяет одновременно измерять тысячи белков, составляя подробный белковый профиль.

Исследователи проанализировали образцы крови, взятые в среднем за 12 лет до постановки диагноза рака печени. Сравнив эти образцы с контрольными, они выявили 56 белков, уровень которых значительно повышается у больных раком печени. Используя четыре из этих белков, исследователи построили прогностическую модель, которая превзошла традиционные факторы риска при определении риска развития рака печени в независимом наборе данных.

Результаты свидетельствуют о наличии белкового профиля, связанного с раком печени за несколько лет до постановки диагноза, — говорит соавтор исследования Сюэхун Чжан.

Несмотря на необходимость дальнейшей проверки, данное исследование имеет огромные перспективы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#исследование
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#Печень
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#рак