Исследование: даже малое количество алкоголя приводит к проблемам с печенью

Авторы новой научной работы изучили данные 2629 взрослых, которые употребляли алкоголь. Учёные использовали транзиентную эластографию, метод диагностики, который отображает упругие свойства и жёсткость мягких тканей. Так они определили состояние печени испытуемых.

Результаты показали, что даже употребление слабоалкогольных напитков было связаны с фиброзом, а также с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ).