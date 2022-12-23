Исследование: даже малое количество алкоголя приводит к проблемам с печенью

21:33, 23 декабря 2022
1 мин.
Исследование: даже малое количество алкоголя приводит к проблемам с печеньюНе стоит тешить себя иллюзиями
Все обычно предупреждают о том, что употребление большого количества алкоголя вредно для здоровья. Однако учёные доказывают: опасно и малое количество спиртного.
Фото: Unsplash
Авторы новой научной работы изучили данные 2629 взрослых, которые употребляли алкоголь. Учёные использовали транзиентную эластографию, метод диагностики, который отображает упругие свойства и жёсткость мягких тканей. Так они определили состояние печени испытуемых.
Результаты показали, что даже употребление слабоалкогольных напитков было связаны с фиброзом, а также с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ).