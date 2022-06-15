Исследование: дефицит витамина D повышает риск развития деменции

Витамин D играет важную роль в организме, в первую очередь он помогает усваивать кальций и фосфор. Большую часть витамина D человек получает не из пищи, а от солнца, так как кожа вырабатывает его в ответ на воздействие ультрафиолетовых лучей.

Команда ученых проанализировала данные 294 514 участников проекта UK Biobank и сравнила уровень витамина D с частотой развития деменции и инсульта. Команда обнаружила, что низкий уровень витамина D связан с меньшим объемом мозга, измеренным с помощью нейровизуализации, а также с повышенным риском деменции и инсульта.

Генетический анализ позволил предположить наличие причинно-следственной связи между дефицитом витамина D и деменцией: риск развития заболевания на 54% выше у пациентов с низкими показателями этого витамина в организме.

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