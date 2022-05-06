Исследование: эта популярная диета на самом деле не работает

Речь идёт о прерывистом голодании, когда человек может есть лишь в ограниченный промежуток времени. Эксперимент показал, что такая диета не эффективнее простого подсчёта калорий.

Для исследования специалисты отобрали 139 человек с ожирением. Случайным образом их разделили на две группы. Первая группа могла принимать пищу лишь в ограниченный период времени – с 08:00 до 16:00. Вторую группу не ограничивали по времени, испытуемые просто следили за количеством потребляемых калорий: не более 1800 для мужчин и не более 1500 для женщин.

Обе группы питались таким образом 12 месяцев. В итоге исследователи пришли к выводу, что прерывистое голодание не эффективнее, чем обычный подсчёт калорий.

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