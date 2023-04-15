Исследование: эти продукты вызывают слабоумие

Исследование также показало, что потребление газировки занимает первое место по причинам слабоумия среди 4 300 испытуемых, наблюдавшихся в течение десяти лет. На втором месте оказались хлебобулочные изделия, содержащие трансжиры, на третьем - пицца.

В эксперименте всего участвовало 6 000 взрослых крыс и 4 000 детенышей. Выяснилось, что за четыре года исследований их показатели IQ снизились.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что употребление нездоровой пищи может привести к снижению когнитивных способностей и повышению риска преждевременной смерти.

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