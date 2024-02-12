Исследование: фастфуд грозит риском для здоровья у беременных женщин

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental International, говорится о фталатах, скрывающихся в самых неожиданных местах: в упаковке продуктов, технологическом оборудовании и даже в перчатках, которые надевают работники пищевой промышленности. Попадая в организм, эти химические вещества проходят через плаценту, потенциально воздействуя на плод.

Потенциальные риски для младенцев? Низкий вес при рождении, преждевременные роды, психические расстройства, такие как аутизм и СДВГ

Если верить исследованию, у беременных женщин, потреблявших большее количество продуктов, подвергшихся ультраобработке (например, упакованные закуски, замороженные блюда, сладкие напитки), уровень содержания вредных фталатов в организме был на 13% выше.

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