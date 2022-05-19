Исследование: коронавирус повышает риск развития болезни Паркинсона

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Томаса Джефферсона и Нью-Йоркского университета, пытается понять, как SARS-CoV-2 может повысить риск развития болезни Паркинсона. Ричард Смейн, первый автор исследования, сказал, что наиболее распространенное объяснение называется "гипотезой нескольких ударов". Вирусная инфекция не вызывает непосредственно нейродегенеративное заболевание, но вместо этого она делает мозг более восприимчивым к другим факторам риска, которые могут спровоцировать развитие болезни.

Предыдущее исследование Смейна показало, что мыши, зараженные вирусом гриппа H1N1, чаще подвергаются нейродегенерации при воздействии MPTP, молекулы, используемой для имитации нейродегенерации, подобной болезни Паркинсона, в животных моделях. MPTP особенно сильно поражает дофамин-продуцирующие нейроны в базальных ганглиях, поэтому его постоянно использовали в течение нескольких лет как способ моделирования дегенерации Паркинсона в исследованиях на животных.

Смейн и его коллеги предполагают, что нейровоспаление, вызванное инфекцией SARS-CoV-2, может сделать определенные нейроны более уязвимыми для последующих атак, повышая риск развития болезни Паркинсона.

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