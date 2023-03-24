Исследование: лекарства не лучше плацебо при болях в пояснице

Ученые изучили результаты 98 рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в период с 1964 по 2021 год с участием 15 134 взрослых с острой болью в пояснице. Они изучили 69 различных обезболивающих препаратов, включая нестероидные противовоспалительные средства, ацетаминофен/парацетамол, опиоиды, противосудорожные препараты, антидепрессанты, релаксанты скелетных мышц и кортикостероиды.

Удивительно, но было выявлено отсутствие точных доказательств того, что анальгетики действуют лучше, чем плацебо, и еще больший недостаток медицинских исследований, касающихся эффективности: “несмотря на более чем 60 лет исследований, мы до сих пор не уверены, что какой-либо анальгетик обеспечивает значимое облегчение боли в пояснице”, - сказал один из авторов новой работы.

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