Исследование: один вечер пьянства в неделю повышает риск заболевания печени в 4 раза

Исследование: один вечер пьянства в неделю повышает риск заболевания печени в 4 разаИли почему вам стоит перейти на ЗОЖ
Вопреки распространенному мнению, один раз в неделю предаваться пьянству в четыре раза опаснее, чем распределить такое же количество алкоголя на несколько дней. Заболевания печени — одна из ведущих причин преждевременной смерти во всем мире, от которой страдает 2−3% населения.
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Недавнее исследование, проведенное на основе данных 312 599 взрослых людей, употребляющих алкоголь, раскрывает тревожные риски, связанные с обильным употреблением алкоголя, особенно в течение одной ночи.
Результаты показали, что риск развития заболевания печени, связанного с употреблением алкоголя, в пять раз выше у тех, кто пьет запоями, а у тех, кто пьет в больших количествах, этот риск выше в девять раз. Исследование подчеркивает, что на здоровье печени существенно влияет не только количество алкоголя, но и характер его употребления.
В связи с ростом числа случаев заболевания печени, данное исследование предоставляет медицинским работникам важнейшие инструменты для выявления людей с повышенным риском и эффективного вмешательства.
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