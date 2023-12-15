Исследование: один вечер пьянства в неделю повышает риск заболевания печени в 4 раза

Недавнее исследование, проведенное на основе данных 312 599 взрослых людей, употребляющих алкоголь, раскрывает тревожные риски, связанные с обильным употреблением алкоголя, особенно в течение одной ночи.

Результаты показали, что риск развития заболевания печени, связанного с употреблением алкоголя, в пять раз выше у тех, кто пьет запоями, а у тех, кто пьет в больших количествах, этот риск выше в девять раз. Исследование подчеркивает, что на здоровье печени существенно влияет не только количество алкоголя, но и характер его употребления.

В связи с ростом числа случаев заболевания печени, данное исследование предоставляет медицинским работникам важнейшие инструменты для выявления людей с повышенным риском и эффективного вмешательства.

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