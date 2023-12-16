Исследование: одна буква ДНК определяет ваш «вакцинный щит»

Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, не только углубляет наше понимание воспалительных реакций, вызванных интерлейкинами, но и намекает на возможность перестройки и управления нашей иммунной защитой.

Это однобуквенное несоответствие, технически известное как однонуклеотидный полиморфизм (SNP), может стать ключом к тому, обеспечит ли вакцина БЦЖ надежную защиту или нет. Исследование посвящено некодирующему геному, который когда-то считался генетическим «мусором», и показывает его важнейшую роль в организации иммунного ответа.

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