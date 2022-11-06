Исследование показало, что алкоголь может помочь в похудении. Но не переусердствуйте

Правда в том, что есть нюанс — выпивка действительно может помочь людям сбросить лишние килограммы, но только если они едят орехи и другие полезные закуски. Учёные утверждают, что продукты с высоким содержанием белка поглощают алкоголь, не вызывая ожирения.

Помимо орехов можно есть оливки, сыры, овощи, соусы и сушеные или свежие фрукты. Исследователи увидели, что если люди выбирали такие продукты, пока пили алкоголь, они потребляли в целом меньше калорий, чем те, кто полностью воздерживался от употребления алкоголя. Тем не менее, выбор в качестве закусок чипсов, печенья или жирных продуктов влияет на вашу фигуру не лучшим образом.

Так, в исследовании те участники, что выбирали продукты с высоким содержанием белка, но с низким содержанием углеводов и жиров, потребляли в среднем 1749 калорий в день, включая алкоголь. А вот участники, выбиравшие картофельные чипсы и т.п., в среднем потребляли 3051 калорию.

Отметим, что в этом исследовании учёные не учитывали тот вред, который алкоголь в целом наносит организму.

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