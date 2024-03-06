Исследование показало, что вейпинг ухудшает психическое здоровье и сон у молодёжи

Кроме того, никотин отрицательно влияет на развитие мозга людей и может вызывать поведение, которое повышает вероятность развития у человека проблем со злоупотреблением психоактивными веществами.

Тревожность у тех, кто использовал вейп, тоже была повышена. Среди участников опроса (316 человек) у 95,9% были клинические уровни симптомов тревоги.

Исследователи также обнаружили, что 73,5% тех, кто парил, были вечерними типами («совы») по сравнению с 40% тех, кто не пользовался электронными сигаретами. Кроме того, вейперы сообщили о более высоком уровне одиночества.

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