Исследование показало, что вейпинг ухудшает психическое здоровье и сон у молодёжи

Исследование показало, что вейпинг ухудшает психическое здоровье и сон у молодёжиГоворится об этом в статье из журнала Healthcare
Команда учёных по итогам нового исследования пришла к выводу, что у любителей вейпов качество сна было намного ниже, чем у их сверстников, которые вейпами не пользовались. Причём более чем у ¾ «парильщиков» присутствовали симптомы бессонницы. Причиной этого могут быть стимулирующие свойства никотина.
Кроме того, никотин отрицательно влияет на развитие мозга людей и может вызывать поведение, которое повышает вероятность развития у человека проблем со злоупотреблением психоактивными веществами.
Тревожность у тех, кто использовал вейп, тоже была повышена. Среди участников опроса (316 человек) у 95,9% были клинические уровни симптомов тревоги.
Исследователи также обнаружили, что 73,5% тех, кто парил, были вечерними типами («совы») по сравнению с 40% тех, кто не пользовался электронными сигаретами. Кроме того, вейперы сообщили о более высоком уровне одиночества.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.