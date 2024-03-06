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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 марта 2024, 12:00
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Исследование показало, что вейпинг ухудшает психическое здоровье и сон у молодёжи

Говорится об этом в статье из журнала Healthcare
Учёные из Университета Суррея изучили, как связаны качество сна и психическое здоровье молодых людей в возрасте 18−25 лет. Вот что им удалось обнаружить.

Команда учёных по итогам нового исследования пришла к выводу, что у любителей вейпов качество сна было намного ниже, чем у их сверстников, которые вейпами не пользовались. Причём более чем у ¾ «парильщиков» присутствовали симптомы бессонницы. Причиной этого могут быть стимулирующие свойства никотина.

Исследование показало, что вейпинг ухудшает психическое здоровье и сон у молодёжи
© Health e-News

Кроме того, никотин отрицательно влияет на развитие мозга людей и может вызывать поведение, которое повышает вероятность развития у человека проблем со злоупотреблением психоактивными веществами.

Тревожность у тех, кто использовал вейп, тоже была повышена. Среди участников опроса (316 человек) у 95,9% были клинические уровни симптомов тревоги.

Исследователи также обнаружили, что 73,5% тех, кто парил, были вечерними типами («совы») по сравнению с 40% тех, кто не пользовался электронными сигаретами. Кроме того, вейперы сообщили о более высоком уровне одиночества.

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