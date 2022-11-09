Исследование: политические события влияют на ваш сон

"Вряд ли эти результаты станут шоком для многих, учитывая политическую турбулентность последних нескольких лет", - сказал автор исследования Тони Каннингем. "Наши результаты, вероятно, отражают многие из наших собственных переживаний, связанных с событиями, вызывающими сильный стресс, и мы посчитали, что это возможность научно подтвердить эти предположения".

В рамках более масштабного исследования команда опрашивала 437 участников в США и 106 иностранных участников ежедневно в период с 1 по 13 октября 2020 года и с 30 октября по 12 ноября 2020 года (в этот период в США проходили выборы). Участники сообщали о продолжительности и качестве сна, употреблении алкоголя и субъективном ощущении общего стресса. Их ответы показали снижение количества и эффективности сна в сочетании с повышенным стрессом, негативным настроением и употреблением алкоголя в период, предшествующий выборам. Хотя эти результаты наблюдались на более низком уровне у участников, не являющихся жителями США, ухудшение привычек, связанных со здоровьем, значительно коррелировало с настроением и стрессом только у жителей США.

"Это первое исследование, которое показало, что существует связь между ранее зарегистрированными изменениями в настроении населения в день выборов и сном в ночь после выборов", - сказал Каннингем.

Авторы подчеркивают, что интерпретация их результатов ограничена, поскольку опыт большинства участников заключался в накоплении предвыборного стресса и последующей реакции, зависящей от предпочитаемого политического кандидата. Необходимы дальнейшие исследования.