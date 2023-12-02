Исследование раскрыло пределы выживания человека при экстремальных температурах

Исследование раскрыло пределы выживания человека при экстремальных температурахПрежние оценки не учитывали факторы
Ученые из Университета штата Аризона обнародовали тревожные последствия изменения климата. Общепринятый тепловой порог выживания человека является грубой недооценкой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.
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Забудьте о предполагаемых 35 градусах по Цельсию - это исследование изучает реальное воздействие экстремальной жары, учитывая такие факторы, как влажность, возраст и уровень активности.
Один из авторов работы заявил, что в течение последнего десятилетия или около того они использовали то, что порой называют «температурой по влажному термометру» в 35 градусов по Цельсию, как предел выживаемости человека. Оказалось, что ваша способность переносить палящие температуры не так прочна, как считалось ранее.
Пределы выживаемости при температуре воздуха значительно снижаются во влажную жару, особенно для пожилых людей. Соответствующие температуры по влажному термометру в сухую погоду значительно ниже, чем ранее предполагаемый предел в 35C. Температура по влажному термометру всего 25C в сухой летний день в Финиксе будет считаться «неприемлемой для выживания», либо 53С воздуха при относительной влажности 10%, чтобы достичь этого предела. Стоит учитывать, что оценка является верной, если вы стоите под палящим солнцем в течение примерно 6 часов.
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