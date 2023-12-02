Исследование раскрыло пределы выживания человека при экстремальных температурах

Забудьте о предполагаемых 35 градусах по Цельсию - это исследование изучает реальное воздействие экстремальной жары, учитывая такие факторы, как влажность, возраст и уровень активности.

Один из авторов работы заявил, что в течение последнего десятилетия или около того они использовали то, что порой называют «температурой по влажному термометру» в 35 градусов по Цельсию, как предел выживаемости человека. Оказалось, что ваша способность переносить палящие температуры не так прочна, как считалось ранее.